Работа в Польше с 1 июля: как будет работать 4-дневная неделя и для кого это доступно

28 апреля 2025 года Министерство семьи, труда и социальной политики Польши объявило о планах запуска пилотной программы сокращения рабочего времени с сохранением текущей оплаты труда работников и без сокращения занятости. NV узнал, сколько теперь будет длиться рабочий день в Польше, что это означает и кого коснется.

Короткая рабочая неделя в Польше — когда введут

Правила и условия программы 4-дневной рабочей недели в Польше вступают в действие 30 июня 2025 года, а в последующие месяцы начнется набор заинтересованных компаний, органов местного самоуправления и неправительственных организаций. Об этом пишет польское издание Eversheds Sutherland.

Окончательную форму программы — будь то сокращение рабочей недели до 35 часов, введение четырехдневной рабочей недели или более длинные отпуска — совместно будут определять работники и работодатели.

Целью инициативы является улучшение качества жизни работников и адаптация рынка труда к вызовам автоматизации и демографических изменений.

Ожидается, что программа продлится от 15 до 18 месяцев.

Ход пилотного проекта будет постоянно отслеживаться Группой по сокращенному рабочему времени, назначенной Министерством труда и социальной политики, которая после его завершения должна подготовить конкретные законодательные предложения и рекомендации по его внедрению с учетом специфики отдельных отраслей и секторов экономики.

Что именно меняется — правила программы

В рамках новой программы MRPiPS сокращенный рабочий день — это вариант введения 3-дневных выходных или дополнительных дней отпуска, и все это без уменьшения заработной платы. Важнейшим принципом пилотного проекта является: меньше рабочих часов за ту же оплату труда.

Как объясняет Министерство труда:

«Мы хотим, чтобы это была добровольная и низовая инициатива, в которой работодатели вместе с работниками будут прокладывать пути, которые мы позже проложим».

Преимущества сокращенного рабочего времени

Польша считается страной с одним из самых высоких уровней занятости в Европе.

Министерство труда и социальной политики считает, что большое количество часов, проведенных на работе, не гарантирует ее высокой эффективности. Сотрудники, которым не хватает времени на отдых, нередко испытывают профессиональное выгорание, чаще допускают ошибки на работе и несчастные случаи на производстве

Преимущества для работников:

улучшение здоровья сотрудников и уменьшение риска профессионального выгорания;

возможность больше времени уделять близким;

высвобождение времени для личного развития.

Все это должно обеспечить более длительную и качественную трудовую жизнь.

Преимущества для работодателей

По результатам предварительного тестирования, в правительстве Польши ожидают также преимущества для работодателей:

повышение эффективности и творческого потенциала сотрудников;

уменьшение количества ошибок и несчастных случаев;

уменьшение количества прогулов и личных отпусков;