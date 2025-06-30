Министерство образования и науки Украины совместно с ГП Информационно-имиджевый центр обновило и расширило шкалу соотнесения иностранных систем оценивания с украинской 12-балльной шкалой. NV разобрался в чем разница между оценками в Украине и за рубежом и как их переводят.

Как отмечает МОН, это решение упрощает процесс перезачета результатов обучения для учеников, которые получали образование за рубежом.

Образовательные учреждения получили четкие ориентиры для перевода оценок из иностранных документов, что позволяет избежать путаницы, обеспечить объективность и уменьшить потребность в дополнительном оценивании.

Эти шкалы можно использовать как при зачислении в украинские школы после возвращения из-за границы, так и в пределах украиноведческого компонента — для определения результатов обучения по предметам, продублированным в обеих образовательных системах.

Израиль: как перевести оценки на украинские

УКРАИНА ИЗРАИЛЬ Уровень Оценка (шкала) Оценка (шкала) Начальный уровень 1 0−22 Недостаточно (בלתי מספיק) 2 23−44 3 45−54 Почти достаточно (בקושי מספיק) Средний уровень 4 55−59 Достаточно (מספיק) 5 60−64 6 65−69 Почти хорошо (כמעט טוב) Достаточный уровень 7 70−74 8 75−79 Хорошо (טוב) 9 80−84 Высокий уровень 10 85−89 Очень хорошо (מאוד טוב) 11 90−94 12 95−100 Отлично (מצוין)

Германия: как перевести оценки на украинские

УКРАИНА ГЕРМАНИЯ Уровень Оценка (шкала) Оценка (шкала) Начальный уровень 1 6 Неудовлетворительно (Ungenügend) 2 5 Недостаточно (Mangelhaft) 3 Средний уровень 4 4 Достаточно (Ausreichend) 5 6 3 Удовлетворительно (Befriedigend) Достаточный уровень 7 8 2 Хорошо (Gut) 9 Высокий уровень 10 1 Очень хорошо (Sehr gut) 11 12

Польша: как перевести оценки на украинские

УКРАИНА ПОЛЬША Уровень Оценка (шкала) Оценка (шкала) Начальный уровень 1 1 Неудовлетворительно (Niedostateczny) 2 3 2 Допустимо (Dopuszczający) Средний уровень 4 5 3 Удовлетворительно (Dostateczny) 6 Достаточный уровень 7 8 4 Хорошо (Dobry) 9 Высокий уровень 10 5 Очень хорошо (Bardzo dobry) 11 12 6 Отлично (Celujący)

Франция: как перевести оценки на украинские

УКРАИНА ФРАНЦИЯ Уровень Оценка (шкала) Оценка (шкала) Начальный уровень 1 1,00−2,99 Неудовлетворительно (Ajourné) 2 3,00−4,99 3 5,00−7,99 Средний уровень 4 8,0−9,99 Почти удовлетворительно (в некоторых случаях требует сдачи дополнительного экзамена) 5 10,00−10,99 6 11,00−11,99 Удовлетворительно (Passable) Достаточный уровень 7 12,00−13,99 Достаточно хорошо (Assez bien) 8 14,00−14,99 9 15,00−15,99 Хорошо (Bien) Высокий уровень 10 16,00−17,99 11 18,00−19,99 Очень хорошо (Très bien) 12 20

Остальные страны и как перевести баллы для украинской школы можно посмотреть здесь.