Отсрочка от мобилизации: кому доступна и изменятся ли правила с 1 июля

28 июня, 19:50
Военнослужащий (Фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого)

Военнослужащий (Фото: 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого)

С 1 июля 2025 года не вступают никакие новые законы относительно отсрочки от мобилизации. NV напоминает, кто ее может получить и что делать при отказе

Кто имеет основания для отсрочки от мобилизации с 1 июля

Из анализа положения Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, а именно статьи 23, усматривается, что призыву на военную службу при объявлении мобилизации не подлежат такие категории граждан:

  • лица с инвалидностью;
  • лица, обучающиеся в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего образования, высшего духовного образования по дневной или дуальной форме получения образования, в интернатуре или докторантуре (указанная отсрочка предоставляется до достижения лицом 24-летнего возраста);
  • научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогические работники заведений профессионального предвысшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии что они работают соответственно в заведениях высшего или профессионального предвысшего образования, научных учреждениях и организациях, заведениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75
  • женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) пропали без вести во время защиты Украины и действия военного положения;
  • женщины и мужчины (или опекуны), которые воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого (таких) ребенка (детей) признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим.
  • лица, у которых один из родителей имеет инвалидность 1 или 2 группы и нуждается в постоянном обслуживании;
  • работники критической промышленности. Профессионалы, занятые в ключевых секторах, жизненно важных для национальных интересов (например, энергетика, здравоохранение, оборонная промышленность), также могут получить отсрочки.
  • лица, прошедшие российский плен;
  • госслужащие;
  • забронированные лица;

Отсрочка от мобилизации по семейным обстоятельствам — самый большой список, который постоянно меняется, их можно проверить в статье 23.

Когда могут отказать в заявлении об отсрочке от мобилизации

Если лицо имеет право на отсрочку, то может обратиться в ТЦК с заявлением об отсрочке. Комиссия обязана рассмотреть полученные на рассмотрение заявление и документы, подтверждающие право на отсрочку, в течение семи дней с даты поступления, но не позднее чем в течение следующего дня с даты получения информации на запросы в органы государственной власти.

Если человек состоит на воинском учете в ТЦК, к которому обращается, или есть предписание или срок рассмотрения истек, то заявление не могут рассмотреть.

В этом случае нужно зарегистрироваться в ТЦК по месту регистрации места жительства или обновить свои данные, и только потом подавать заявление об отсрочке. В то же время для того, чтобы стать на учет и обновить данные, необходимо пройти медицинский осмотр (ВВК) для определения пригодности к военной службе.

Отсрочка от мобилизации: права и обязанности

Обеспечение отсрочки мобилизации является обязанностью и ответственностью ТЦК. Если человек не предоставит документы, подтверждающие право на отсрочку, или если не сообщить об этом в ТЦК и СП, то отсрочка не будет предоставлена.

Комиссия не имеет права отклонить заявление об отсрочке по формальным основаниям, поскольку по этому поводу есть два аргумента.

Во-первых. Правило о выдаче отсрочки является обязательным, то есть таким, которое должно выполняться государственными органами без исключения.

Во-вторых. Закон требует от ТЦК проверить право на отсрочку. Это установлено ч. 7 ст. 23 Закона о мобилизации и мобилизационной подготовке, где указано, что проверка оснований для предоставления призывникам отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и ее оформление осуществляется ТЦК.

Редактор: Диана Костюк

