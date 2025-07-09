Луна станет больше: когда взойдет Оленье полнолуние и чем оно будет удивлять украинцев

Полня (Фото: davidhoffmannphotog/depositphotos)

Вечером в среду, 10 июля, над Украиной взойдет Полнолуние, которое в народе называют Оленьим. Это Полнолуние будет ближе всего к Земле, поэтому будет выглядеть большим, ярким и по-настоящему зрелищным. NV объясняет, когда можно будет увидеть по киевскому времени.

В этом году июльское полнолуние приходится на период, когда Луна находится в созвездии Стрельца. Из-за положения Солнца после летнего солнцестояния, спутник Земли на этот раз поднимется очень низко над горизонтом. А это — идеальные условия для наблюдения эффекта, который NASA называет иллюзией Луны: когда она кажется больше и массивнее, чем на самом деле.

Как и где лучше наблюдать полнолуние

Полнолуние взойдет примерно в 21:30. Лучше всего ее будет видно:

  • в местностях с открытым восточным горизонтом — без зданий, деревьев и холмов;
  • за пределами города — чем меньше искусственного света, тем лучше видно полнолуние;
  • в сухую, ясную погоду — облака и дымка могут испортить впечатление.

Почему ее называют Оленьей Луной

В Old Farmer’s Almanac утверждают, что название происходит из традиций Северной Америки — именно в июле у молодых самцов оленей начинают расти новые рога. Полнолуние также имеет и другие названия: Громовая Луна, Сенное полнолуние или Ягодное Полнолуние — в зависимости от региона и народных примет.

Что еще стоит знать

  • Полнолуние в июле — одно из самых низких в году, ниже было только июньское.
  • Самый выразительный цвет и размер — на момент восхода, когда Луна только появляется над горизонтом.
  • В городах полнолуние будет заметно меньше — из-за светового загрязнения и застройки.
Редактор: Алена Дука

