Был ранен и не мог летать. На Закарпатье мужчина нашел и самостоятельно ухаживает за редкой птицей, занесенной в Красную книгу

Мужчина нашел возле своего подъезда редкую птицу и ухаживает за ней самостоятельно (Фото: Антон Мартыненко/LinkedIn)

Мужчина из Закарпатской области рассказал, что возле своего подъезда наткнулся на красивую птицу. Выяснилось, что она занесена в Красную книгу.

Об этом мужчина по имени Антон Мартыненко рассказал 24 июня на своей странице в LinkedIn. Как он отметил, птица была травмирована и «едва стояла на ногах». Прыгала, поджимая одну лапку, и не могла взлететь.

«Уже 2,5 года живу на Закарпатье, и со мной такое впервые», — говорит Антон в своей заметке.

Выяснилось, что крылатый занесен в Красную книгу. На украинском это пустельга (на английском — Common Kestrel), принадлежит к семейству соколиных.

«Я, конечно, как человек, которому всегда жаль животных, решил его забрать, надеясь в тот же день найти в Ужгороде врача-орнитолога или хотя бы какой-то приют для птиц», — продолжил свой рассказ украинец.

Обзвонив практически все ветеринарные клиники региона и получив отказы или равнодушные ответы, мужчина решил взяться за уход самостоятельно. Он почитал информацию в интернете и нашел врача-орнитолога из Львова, который консультировал Антона онлайн.

Вместе они «осмотрели» птицу и убедились, что серьезных внешних травм нет. Единственное, что обнаружили — это ушиб или растяжение бедра, из-за чего птица не могла летать.

«Во время полета мобилизуются все мышцы, включая бедро, и это вызывало ему боль. Кроме того, птица была сильно истощена, еле держалась на ногах и падала при малейшем наклоне», — продолжил Мартыненко.

Получив от врача все необходимые инструкции по питанию и уходу, он начал заботиться о нем самостоятельно. Кормит Антон птичку преимущественно внутренностями (печень и куриные сердечки), регулярно дает пить воду и уже видит положительные изменения.

«Птица стала энергичнее, появилась реакция, она даже пытается выбраться из коробки», — подытожил свою историю закарпатец.