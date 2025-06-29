Демобилизация в условиях войны: будет ли с 1 июля и все что надо знать

В период действия военного положения демобилизация не проводится, если только нет определенных законом оснований. С 1 июля 2025 года в этом вопросе ничего не меняется. NV разобрался, планируют ли демобилизацию в Украине и кто может уволиться из армии.

Демобилизация мобилизованных и контрактников

Призванные по мобилизации после 24 февраля 2022 года военные служат до окончания военного положения или проведения демобилизации. Они могут уволиться по предусмотренным законом основаниям, если имеют документы, подтверждающие их.

Реклама

Лица, заключившие контракт на прохождение военной службы, служат тот срок, который указан в контракте. В случае окончания срока действия контракта, срок его действия автоматически продлевается, и такие военные и дальше несут службу до:

— конца военного положения;

— демобилизации;

— пока не появится основание для увольнения в соответствии с законом.

Какие законные основания увольнения со службы с 1 июля

Статья 26 закона Украины О воинской обязанности и военной службе определяет основания для увольнения с военной службы. Основные уважительные причины:

достижение предельного возраста пребывания на военной службе;

по состоянию здоровья. Это может быть заключение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе или наличие инвалидности;

в связи с обвинительным приговором суда: вступление в силу обвинительного приговора, которым назначено наказание в виде лишения или ограничения свободы;

по семейным обстоятельствам;

освобождение из плена, если военнослужащие не выразили желание продолжать военную службу;

назначение на должность судьи или другую должность ( судьи Конституционного суда, члена Высшего совета правосудия и т. д. );

для военнослужащих-иностранцев есть дополнительные положения для расторжения контракта.

Законопроект о демобилизации военных — будет ли с 1 июля

Представители Министерства обороны подготовили законопроект о демобилизации, в то же время его не поддержал Генеральный штаб ВСУ из-за рисков одновременного увольнения со службы значительного количества военных.

Об этом пишет Украинская правда.

Итак, согласно расследованию Украинской правды, Минобороны еще в январе подготовило законопроект о демобилизации в Украине, но Генштаб его не согласовал, потому что в случае принятия документа придется одновременно демобилизовать около 108 тысяч военных.

Из-за позиции Генштаба законопроект до сих пор не зарегистрировали в Верховной Раде.

Минобороны не указывает четких сроков внесения документа о демобилизации или реабилитации в Верховную Раду. Собеседники УП отмечают, что реализация идей упирается в мобилизацию.

Сколько еще продлится мобилизация

Действие военного положения и всеобщую мобилизацию в последний раз продлили на 90 суток, с 9 мая 2025 года до 6 августа 2025 года.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину парламент 13 раз продлевал мобилизацию: