Контакты ТЦК и СП: куда звонить по вопросам мобилизации, воинского учета и отсрочки

ТЦК и СП (Фото: Волынский областной ТЦК и СП)

Сухопутные войска Украины обновили контакты региональных горячих линий территориальных центров комплектования и социальной поддержки. NV разобрался, какие теперь номера телефонов и по каким причинам можно звонить.

Контакты ТЦК — куда звонить

Сухопутные войска сообщили, что обновлены контакты внештатных горячих линий в областных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

К ним вы можете обратиться с вопросами о мобилизации, воинском учете, оформлении документов и других потребностей.

ОК ЮГ

Кировоградский ОТЦК и СП ( 066) 033−79−62, ( 0800) 507−086

066) 033−79−62, 0800) 507−086 Винницкий ОТЦК и СП ( 0432) 660−567, ( 0800) 507−693

0432) 660−567, 0800) 507−693 Одесский ОТЦК и СП ( 048) 752−82−60, ( 048) 752−82−64

048) 752−82−60, 048) 752−82−64 Херсонский ОТЦК и СП ( 0800) 509−892

0800) 509−892 Николаевский ОТЦК и СП ( 0800) 509−893

ОК ЮГ

Сумской ОТЦК и СП ( 066) 032−89−20 ( sovk@post.mil.gov.ua)

066) 032−89−20 sovk@post.mil.gov.ua) Черниговский ОТЦК и СП ( 04622) 3−10−07, ( 096) 852−05−82 ( chernigiv.otcksp@post.mil.gov.ua)

04622) 3−10−07, 096) 852−05−82 chernigiv.otcksp@post.mil.gov.ua) Черкасский ОТЦК и СП ( 0472) 37−3-52, ( 0800) 505−609, ( 066) 033−78−93 ( cherkasy_otck@post.mil.gov.ua)

0472) 37−3-52, 0800) 505−609, 066) 033−78−93 cherkasy_otck@post.mil.gov.ua) Киевский ОТЦК и СП ( 044) 456−63−61, ( 066)-033−78−26 ( kyivskuyovk@post.mil.gov.ua)

044) 456−63−61, 066)-033−78−26 kyivskuyovk@post.mil.gov.ua) Киевский МТЦК и СП ( 0800) 502−979, ( 044) 290−44−37, ( 044) 290−42−01 ( kyiv_mvk@post.mil.gov.ua)

0800) 502−979, 044) 290−44−37, 044) 290−42−01 kyiv_mvk@post.mil.gov.ua) Полтавский ОТЦК и СП ( 0800) 502−992, ( 066) 032−89−24 ( polt_ovk@post.mil.gov.ua)

0800) 502−992, 066) 032−89−24 polt_ovk@post.mil.gov.ua) Житомирский ОТЦК и СП ( 0412) 47−37−17, ( 0412) 47−37−26, ( 093) 616−74−10, ( 066) 033−78−86 ( ztovk@post.mil.gov.ua)

ОК ВОСТОК

Днепропетровский ОТЦК и СП ( 056) 770−83−76, ( 0800) 507−089

056) 770−83−76, 0800) 507−089 Запорожский ОТЦК и СП ( 061) 764−13−54, ( 066) 033−81−29, ( 0800) 507−083

061) 764−13−54, 066) 033−81−29, 0800) 507−083 Харьковский ОТЦК и СП ( 057) 341−40−17, ( 066) 033−81−62

057) 341−40−17, 066) 033−81−62 Донецкий ОТЦК и СП Луганский ОТЦК и СП ( 0800) 507−084, ( 066) 033−81−69, ( 050) 950−94−98

ОК ЗАПАД

Закарпатский ОТЦК и СП ( 066) 033−80−24, ( 067) 600−69−12 ( zkovk@post.mil.gov.ua)

066) 033−80−24, 067) 600−69−12 zkovk@post.mil.gov.ua) Тернопольский ОТЦК и СП ( 0352) 52−12−82, ( 0800) 509−490

0352) 52−12−82, 0800) 509−490 Львовский ОТЦК и СП ( 0800) 509−390

0800) 509−390 Черновицкий ОТЦК и СП ( 066) 033−80−61, ( 050) 088−20−55, ( 0800) 509−340

066) 033−80−61, 050) 088−20−55, 0800) 509−340 Волынский ОТЦК тп СП ( 0332) 75−04−52, ( 096) 057−43−70, ( 0800) 505−208

0332) 75−04−52, 096) 057−43−70, 0800) 505−208 Ивано-Франковский ОТЦК и СП ( 066) 033−80−59, ( 0800) 504−470

066) 033−80−59, 0800) 504−470 Ровенский ОТЦК и СП ( 0362) 62−07−36, ( 0800) 505−249

0362) 62−07−36, 0800) 505−249 Хмельницкий ОТЦК и СП ( 0382) 72−08−16, ( 0382) 65−00−44, ( 0800) 505−229

Контакты ТЦК — когда звонить

График работы внештатных call-центров:

понедельник — пятница с 09:00 до 18:00;

суббота — воскресенье с 09:00 до 15:00.

Во время объявления воздушной тревоги внештатные call-центры не работают поскольку операторы вынуждены переходить в укрытие.

В случае отсутствия ответа (абонент недоступен, неверный номер абонента и т. д. ) на телефонный вызов одного из выше указанных номеров, звоните на горячую линию внештатного call-центра Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины по тел: 0800−500−410

Почему нужно идти в ТЦК и СП

Военному можно пойти в ТЦК и СП для обновления данных:

фамилия, имя, отчество;

вид учета или дата снятия ( исключен);

категория учета;

дата рождения;

отметка об отсрочке, бронировании, даты их окончания;

постановление ВЛК и дата прохождения;

воинское звание;

код и наименование военно-учетной специальности;

налоговый номер ( РНУКПН);

уникальный номер в реестре Оберег;

Также эти данные можно уточнить и в Резерв+ и ЦНАПе.

Кроме того, в ТЦК придется обратиться военнообязанным, которые увидели в Резерв+ неправильный статус или расхождения с данными в военном билете.

Только в центре комплектования человека смогут поставить на воинский учет и при необходимости оформить отсрочку.