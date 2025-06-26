Контакты ТЦК и СП: куда звонить по вопросам мобилизации, воинского учета и отсрочки

26 июня, 16:16
ТЦК и СП (Фото: Волынский областной ТЦК и СП)

Сухопутные войска Украины обновили контакты региональных горячих линий территориальных центров комплектования и социальной поддержки. NV разобрался, какие теперь номера телефонов и по каким причинам можно звонить.

Контакты ТЦК — куда звонить

Сухопутные войска сообщили, что обновлены контакты внештатных горячих линий в областных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

К ним вы можете обратиться с вопросами о мобилизации, воинском учете, оформлении документов и других потребностей.

    ОК ЮГ

    • Кировоградский ОТЦК и СП (066) 033−79−62, (0800) 507−086
    • Винницкий ОТЦК и СП (0432) 660−567, (0800) 507−693
    • Одесский ОТЦК и СП (048) 752−82−60, (048) 752−82−64
    • Херсонский ОТЦК и СП (0800) 509−892
    • Николаевский ОТЦК и СП (0800) 509−893

    ОК ЮГ

    • Сумской ОТЦК и СП (066) 032−89−20 (sovk@post.mil.gov.ua)
    • Черниговский ОТЦК и СП (04622) 3−10−07, (096) 852−05−82 (chernigiv.otcksp@post.mil.gov.ua)
    • Черкасский ОТЦК и СП (0472) 37−3-52, (0800) 505−609, (066) 033−78−93 (cherkasy_otck@post.mil.gov.ua)
    • Киевский ОТЦК и СП (044) 456−63−61, (066)-033−78−26 (kyivskuyovk@post.mil.gov.ua)
    • Киевский МТЦК и СП (0800) 502−979, (044) 290−44−37, (044) 290−42−01 (kyiv_mvk@post.mil.gov.ua)
    • Полтавский ОТЦК и СП (0800) 502−992, (066) 032−89−24 (polt_ovk@post.mil.gov.ua)
    • Житомирский ОТЦК и СП (0412) 47−37−17, (0412) 47−37−26, (093) 616−74−10, (066) 033−78−86 (ztovk@post.mil.gov.ua)

    ОК ВОСТОК

    • Днепропетровский ОТЦК и СП (056) 770−83−76, (0800) 507−089
    • Запорожский ОТЦК и СП (061) 764−13−54, (066) 033−81−29, (0800) 507−083
    • Харьковский ОТЦК и СП (057) 341−40−17, (066) 033−81−62
    • Донецкий ОТЦК и СП Луганский ОТЦК и СП (0800) 507−084, (066) 033−81−69, (050) 950−94−98

    ОК ЗАПАД

    • Закарпатский ОТЦК и СП (066) 033−80−24, (067) 600−69−12 (zkovk@post.mil.gov.ua)
    • Тернопольский ОТЦК и СП (0352) 52−12−82, (0800) 509−490
    • Львовский ОТЦК и СП (0800) 509−390
    • Черновицкий ОТЦК и СП (066) 033−80−61, (050) 088−20−55, (0800) 509−340
    • Волынский ОТЦК тп СП (0332) 75−04−52, (096) 057−43−70, (0800) 505−208
    • Ивано-Франковский ОТЦК и СП (066) 033−80−59, (0800) 504−470
    • Ровенский ОТЦК и СП (0362) 62−07−36, (0800) 505−249
    • Хмельницкий ОТЦК и СП (0382) 72−08−16, (0382) 65−00−44, (0800) 505−229

    Контакты ТЦК — когда звонить

    График работы внештатных call-центров:

    • понедельник — пятница с 09:00 до 18:00;
    • суббота — воскресенье с 09:00 до 15:00.

    Во время объявления воздушной тревоги внештатные call-центры не работают поскольку операторы вынуждены переходить в укрытие.

    В случае отсутствия ответа (абонент недоступен, неверный номер абонента и т. д.) на телефонный вызов одного из выше указанных номеров, звоните на горячую линию внештатного call-центра Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины по тел: 0800−500−410

    Почему нужно идти в ТЦК и СП

    Военному можно пойти в ТЦК и СП для обновления данных:

    • фамилия, имя, отчество;
    • вид учета или дата снятия (исключен);
    • категория учета;
    • дата рождения;
    • отметка об отсрочке, бронировании, даты их окончания;
    • постановление ВЛК и дата прохождения;
    • воинское звание;
    • код и наименование военно-учетной специальности;
    • налоговый номер (РНУКПН);
    • уникальный номер в реестре Оберег;

    Также эти данные можно уточнить и в Резерв+ и ЦНАПе.

    Кроме того, в ТЦК придется обратиться военнообязанным, которые увидели в Резерв+ неправильный статус или расхождения с данными в военном билете.

    Только в центре комплектования человека смогут поставить на воинский учет и при необходимости оформить отсрочку.

