Контакты ТЦК и СП: куда звонить по вопросам мобилизации, воинского учета и отсрочки
ТЦК и СП (Фото: Волынский областной ТЦК и СП)
Сухопутные войска Украины обновили контакты региональных горячих линий территориальных центров комплектования и социальной поддержки. NV разобрался, какие теперь номера телефонов и по каким причинам можно звонить.
Контакты ТЦК — куда звонить
Сухопутные войска сообщили, что обновлены контакты внештатных горячих линий в областных территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.
К ним вы можете обратиться с вопросами о мобилизации, воинском учете, оформлении документов и других потребностей.
ОК ЮГ
- Кировоградский ОТЦК и СП (066) 033−79−62, (0800) 507−086
- Винницкий ОТЦК и СП (0432) 660−567, (0800) 507−693
- Одесский ОТЦК и СП (048) 752−82−60, (048) 752−82−64
- Херсонский ОТЦК и СП (0800) 509−892
- Николаевский ОТЦК и СП (0800) 509−893
ОК ЮГ
- Сумской ОТЦК и СП (066) 032−89−20 (sovk@post.mil.gov.ua)
- Черниговский ОТЦК и СП (04622) 3−10−07, (096) 852−05−82 (chernigiv.otcksp@post.mil.gov.ua)
- Черкасский ОТЦК и СП (0472) 37−3-52, (0800) 505−609, (066) 033−78−93 (cherkasy_otck@post.mil.gov.ua)
- Киевский ОТЦК и СП (044) 456−63−61, (066)-033−78−26 (kyivskuyovk@post.mil.gov.ua)
- Киевский МТЦК и СП (0800) 502−979, (044) 290−44−37, (044) 290−42−01 (kyiv_mvk@post.mil.gov.ua)
- Полтавский ОТЦК и СП (0800) 502−992, (066) 032−89−24 (polt_ovk@post.mil.gov.ua)
- Житомирский ОТЦК и СП (0412) 47−37−17, (0412) 47−37−26, (093) 616−74−10, (066) 033−78−86 (ztovk@post.mil.gov.ua)
ОК ВОСТОК
- Днепропетровский ОТЦК и СП (056) 770−83−76, (0800) 507−089
- Запорожский ОТЦК и СП (061) 764−13−54, (066) 033−81−29, (0800) 507−083
- Харьковский ОТЦК и СП (057) 341−40−17, (066) 033−81−62
- Донецкий ОТЦК и СП Луганский ОТЦК и СП (0800) 507−084, (066) 033−81−69, (050) 950−94−98
ОК ЗАПАД
- Закарпатский ОТЦК и СП (066) 033−80−24, (067) 600−69−12 (zkovk@post.mil.gov.ua)
- Тернопольский ОТЦК и СП (0352) 52−12−82, (0800) 509−490
- Львовский ОТЦК и СП (0800) 509−390
- Черновицкий ОТЦК и СП (066) 033−80−61, (050) 088−20−55, (0800) 509−340
- Волынский ОТЦК тп СП (0332) 75−04−52, (096) 057−43−70, (0800) 505−208
- Ивано-Франковский ОТЦК и СП (066) 033−80−59, (0800) 504−470
- Ровенский ОТЦК и СП (0362) 62−07−36, (0800) 505−249
- Хмельницкий ОТЦК и СП (0382) 72−08−16, (0382) 65−00−44, (0800) 505−229
Контакты ТЦК — когда звонить
График работы внештатных call-центров:
- понедельник — пятница с 09:00 до 18:00;
- суббота — воскресенье с 09:00 до 15:00.
Во время объявления воздушной тревоги внештатные call-центры не работают поскольку операторы вынуждены переходить в укрытие.
В случае отсутствия ответа (абонент недоступен, неверный номер абонента
Почему нужно идти в ТЦК и СП
Военному можно пойти в ТЦК и СП для обновления данных:
- фамилия, имя, отчество;
- вид учета или дата снятия (исключен);
- категория учета;
- дата рождения;
- отметка об отсрочке, бронировании, даты их окончания;
- постановление ВЛК и дата прохождения;
- воинское звание;
- код и наименование военно-учетной специальности;
- налоговый номер (РНУКПН);
- уникальный номер в реестре Оберег;
Также эти данные можно уточнить и в Резерв+ и ЦНАПе.
Кроме того, в ТЦК придется обратиться военнообязанным, которые увидели в Резерв+ неправильный статус или расхождения с данными в военном билете.
Только в центре комплектования человека смогут поставить на воинский учет и при необходимости оформить отсрочку.